Игра на аудиторию? Эксперт объяснил неожиданное требование Японии к Сахалину вернуть подарок
Зинин: Япония хочет вернуть подарок из Сахалина из-за внутренней политики
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Требование Японии, чтобы библиотека Сахалина вернула макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», может быть продиктовано соображениями внутренней политики или игрой на японскую аудиторию. Такое мнение высказал востоковед и политический аналитик Юрий Зинин в беседе с «Постньюс».
Эксперт объяснил, что неожиданная просьба генерального консульства Токио в Южно-Сахалинске может скрываться во внутренней политике государства, а также некой игрой на свою аудиторию. Зинин не исключает, что таким образом Япония выражение несогласия с внешней политикой России. Тем не менее аналитик посоветовал не застрять внимание на данном поступке, хотя он и довольно странный.
Напомним, что макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» рассматривался как официальный подарок и экспонировался в библиотеке с 2001 года. Однако Японская сторона неожиданно попросила его вернуть. В Министерстве РФ выразили удивление в связи с требованием другого государства.