Игра на аудиторию? Эксперт объяснил неожиданное требование Японии к Сахалину вернуть подарок

Требование Японии, чтобы библиотека Сахалина вернула макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», может быть продиктовано соображениями внутренней политики или игрой на японскую аудиторию. Такое мнение высказал востоковед и политический аналитик Юрий Зинин в беседе с «Постньюс».

Эксперт объяснил, что неожиданная просьба генерального консульства Токио в Южно-Сахалинске может скрываться во внутренней политике государства, а также некой игрой на свою аудиторию. Зинин не исключает, что таким образом Япония выражение несогласия с внешней политикой России. Тем не менее аналитик посоветовал не застрять внимание на данном поступке, хотя он и довольно странный.