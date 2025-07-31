Москву накроет ливень с грозой в ближайший час

В Москве в ближайшее время пройдёт гроза. Об этом жителей и гостей столицы предупредил региональный главк МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 22:00 часов 30 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщили в областном главке ведомства, в Подмосковье ожидается схожая погода. Водителям спасатели советуют убавить скорость, держать дистанцию и не делать резких перестроений. Пешеходам порекомендовали держаться на расстоянии от шатких конструкций.