Россиянин умер и ожил 418 раз после инфаркта

В Перми 53-летний мужчина пережил невероятное количество остановок сердца – 418 раз. В региональном клиническом кардиологическом диспансере рассказали, что это произошло после перенесённого обширного инфаркта миокарда.

Пермские врачи спасли мужчину, который умирал и оживал 418 раз. Фото © Telegram / Пермский клинический кардиологический диспансер

После инфаркта у жителя на сердечной мышце образовался рубец, спровоцировавший тяжёлую аритмию. Стандартное лечение не помогло, и в марте 2025 года было решено установить кардиовертер-дефибриллятор. Устройство, рассчитанное на 5 лет, вышло из строя всего за 4 месяца, успев 418 раз зафиксировать остановку сердца и восстановить его работу электрическим разрядом.

«Это больно, иногда до потери сознания. Я дальше 10 метров от дома отойти не мог. Скорую вызывали едва ли не каждый день», — рассказал пациент.

Состояние мужчины ухудшалось, и в последний месяц приступы случались до 10 раз в день. Его экстренно доставили в Пермь санитарной авиацией, где заменили дефибриллятор и провели сложную операцию по радиочастотной абляции. После пятичасового хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось. По прогнозам врачей, полное восстановление займёт несколько месяцев.