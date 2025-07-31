Мишустин: Семьям с детьми продлят ипотечные каникулы

Семьи с детьми смогут пользоваться ипотечными каникулами до полутора лет, если у них родится второй или последующий ребёнок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сейчас при появлении ребёнка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Теперь для тех, у кого родился или был усыновлён второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до полутора лет», — сообщил глава правительства.

По словам Мишустина, новый законопроект направлен на облегчение финансового бремени родителей-ипотечников. Согласно ему, проценты по основному долгу будут начисляться лишь с седьмого по восемнадцатый месяц, а их оплата станет возможной после полного погашения текущих ипотечных обязательств.

Данная мера призвана оказать поддержку семьям в критический период, когда один из родителей полностью сосредоточен на уходе за младенцем и лишён возможности зарабатывать, добавил глава правительства.