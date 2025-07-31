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Регион
31 июля, 14:13

Британец насмерть сбил российскую туристку в Турции

В турецкой больнице умерла российская туристка, которую сбил автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

На турецком курорте Аланья погибла российская туристка после ДТП в районе Тюрклер. Об этом сообщает Yeni Alanya.

«Автомобиль, которым управлял У. К., сбил 56-летнюю Анастасию Старосоцкую, пытавшуюся перейти дорогу. Прибывшие на место медики оказали первую помощь», — сообщает газета.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось. Водитель, причастный к ДТП, задержан полицией.

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Неудачная остановка: Польский турист погиб, справляя нужду у озера в Италии

Ранее стало известно об обнаружении альпиниста на склонах горы Казбек, которого ранее считали погибшим. У мужчины диагностированы серьёзные травмы, включая множественные переломы рёбер, руки и бедра, а также обморожение конечностей.

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Наталья Афонина
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