Британец насмерть сбил российскую туристку в Турции

На турецком курорте Аланья погибла российская туристка после ДТП в районе Тюрклер. Об этом сообщает Yeni Alanya.

«Автомобиль, которым управлял У. К., сбил 56-летнюю Анастасию Старосоцкую, пытавшуюся перейти дорогу. Прибывшие на место медики оказали первую помощь», — сообщает газета.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось. Водитель, причастный к ДТП, задержан полицией.