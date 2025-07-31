Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:51

Парковка и отдельный вход: Раскрыт заработок Кадышевой на богатых поклонниках

Kp.ru: Надежда Кадышева продаёт билет в VIP-ложу за 400 тысяч рублей

Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezhda

Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezhda

Слава певицы Надежды Кадышевой стремительно набирает обороты. 66-летняя артистка сегодня пользуется огромным успехом, собирая полные залы не только на концертных площадках, но и на крупных стадионах.

Финансовая сторона её выступлений также весьма успешна. К примеру, на сайтах по продаже билетов появились эксклюзивные предложения на концерт Кадышевой в петербургском «Ледовом дворце» – VIP-ложи, стоимость которых достигает 400 тысяч рублей.

«Это не один билет, а стоимость ВИП-ложи на 10 человек», — пояснили представители «Ледового дворца» в беседе с kp.ru.

Тем не менее, такая сумма впечатляет. Промоутер Евгений Морозов объяснил, что не стоит ожидать, что, приобретая ложу за 400 тысяч, там можно распивать шампанское с певицей. VIP-ложа – это, по сути, балкон с хорошим обзором сцены, однако артистка всё равно будет находиться на значительном расстоянии от зрителей, пояснил специалист.

В «Ледовом дворце» уточнили, что VIP-ложа включает в себя приоритетную парковку и отдельный вход в здание. Помимо персональных мест на балконе, в распоряжении гостей небольшая комната с туалетом, гардеробом и сервированным столом. Также к услугам зрителей официанты, готовые предложить дополнительное меню и напитки.

Первым худеет лицо: Врач объяснил тревожные изменения во внешности Кадышевой
Первым худеет лицо: Врач объяснил тревожные изменения во внешности Кадышевой

А ранее Life.ru писал, что Надежда Кадышева владеет тремя квартирами в Москве на сумму от 300 млн рублей. Основной доход семье приносит Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Александра Костюка.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar