Парковка и отдельный вход: Раскрыт заработок Кадышевой на богатых поклонниках

Слава певицы Надежды Кадышевой стремительно набирает обороты. 66-летняя артистка сегодня пользуется огромным успехом, собирая полные залы не только на концертных площадках, но и на крупных стадионах.

Финансовая сторона её выступлений также весьма успешна. К примеру, на сайтах по продаже билетов появились эксклюзивные предложения на концерт Кадышевой в петербургском «Ледовом дворце» – VIP-ложи, стоимость которых достигает 400 тысяч рублей.

«Это не один билет, а стоимость ВИП-ложи на 10 человек», — пояснили представители «Ледового дворца» в беседе с kp.ru.

Тем не менее, такая сумма впечатляет. Промоутер Евгений Морозов объяснил, что не стоит ожидать, что, приобретая ложу за 400 тысяч, там можно распивать шампанское с певицей. VIP-ложа – это, по сути, балкон с хорошим обзором сцены, однако артистка всё равно будет находиться на значительном расстоянии от зрителей, пояснил специалист.

В «Ледовом дворце» уточнили, что VIP-ложа включает в себя приоритетную парковку и отдельный вход в здание. Помимо персональных мест на балконе, в распоряжении гостей небольшая комната с туалетом, гардеробом и сервированным столом. Также к услугам зрителей официанты, готовые предложить дополнительное меню и напитки.