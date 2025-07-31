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Регион
31 июля, 15:57

Ты не ты, когда надо помыть окна: В Дагестане хозяйка выполнила опасный трюк на карнизе ради уборки

В Дагестане женщина залезла на балкон последнего этажа, чтобы помыть окна

Жительница Каспийска шокировала соседей смелым трюком: женщина, рискуя жизнью, помыла окно на верхнем этаже многоквартирного дома, удерживаясь лишь одной рукой за пластиковую раму. Кадры публикует телеграм-канал Mash Gor.

В Дагестане женщина высунулась с балкона, чтобы помыть окна. Видео © Telegram / Mash Gor

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что женщина полностью вылезла на балкон, балансируя на узком карнизе без страховки. Точный этаж не известен. Пользователи соцсетей уже прозвали женщину «самой храброй в Каспийске», однако призвали не идти на подобный риск ради чистоты стёкол.

Безопасность на первом месте: Россиян научили правильно мыть окна в многоэтажках
Безопасность на первом месте: Россиян научили правильно мыть окна в многоэтажках

Такие выходки, к сожалению, часто имеют печальные последствия. Взрослым следует бдительно следить за детьми, которые могут упасть из открытого окна в летнюю жару. Недавно ребенок чудом выжил после падения с 18-го этажа, смягчённого деревом.

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Обложка © Telegram / Mash Gor

Мария Любицкая
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