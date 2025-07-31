Ты не ты, когда надо помыть окна: В Дагестане хозяйка выполнила опасный трюк на карнизе ради уборки
В Дагестане женщина залезла на балкон последнего этажа, чтобы помыть окна
Жительница Каспийска шокировала соседей смелым трюком: женщина, рискуя жизнью, помыла окно на верхнем этаже многоквартирного дома, удерживаясь лишь одной рукой за пластиковую раму. Кадры публикует телеграм-канал Mash Gor.
В Дагестане женщина высунулась с балкона, чтобы помыть окна. Видео © Telegram / Mash Gor
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что женщина полностью вылезла на балкон, балансируя на узком карнизе без страховки. Точный этаж не известен. Пользователи соцсетей уже прозвали женщину «самой храброй в Каспийске», однако призвали не идти на подобный риск ради чистоты стёкол.
Такие выходки, к сожалению, часто имеют печальные последствия. Взрослым следует бдительно следить за детьми, которые могут упасть из открытого окна в летнюю жару. Недавно ребенок чудом выжил после падения с 18-го этажа, смягчённого деревом.
Обложка © Telegram / Mash Gor