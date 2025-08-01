Кошмар квартиранта. Как собственники обманывают нанимателей жилья Юристы зафиксировали рост числа обращений арендаторов, которых обманули собственники жилья. Многие столкнулись и с настоящими мошенниками. Как снять квартиру без проблем? 31 июля, 21:25 Юристы рассказали, как снять квартиру на долгий срок и избежать проблем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Как хозяева квартир обманывают арендаторов

Стоит опасаться сдачи квартиры, которая находится в залоге, под арестом или в процессе продажи. В таких случаях арендатор рискует быть выселенным в любой момент, если квартира будет продана, изъята банком или на неё будет наложено взыскание. Собственник может скрывать эти факты, чтобы получить деньги за аренду. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Схема с невозвратным депозитом или залогом также широко распространена. Наймодатель может под различными предлогами (например, незначительные повреждения, которые уже были до заселения, или надуманные претензии к чистоте) отказаться возвращать залог при выезде арендатора, хотя по договору он должен быть возвращён, — добавил Владимир Кузнецов.

Один из основных способов обмана — сдача квартиры на первый взгляд качественного жилья, а при эксплуатации выявляются недостатки, которые невозможно было выявить при визуальном осмотре. Это может быть нерабочая техника, неисправные коммуникации, шумные соседи. Избежать таких рисков можно, если более тщательно осмотреть квартиру и предусмотреть пункт в договоре о том, что «при таких нарушениях наниматель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив арендодателя путём направления извещения». Об этом предупредила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Ещё одним способом обмана собственниками квартир, по её словам, является сдача квартиры в плачевном состоянии с условием, что наниматель сделает ремонт. Наниматели чаще соглашаются и при окончании ремонта получают письмо от собственника о расторжении договора в соответствии с пунктом, который чаще всего предусмотрен договором найма. В соответствии с ним собственник может расторгнуть договор, но должен уведомить арендатора об этом в срок до 30 дней. Србуи Иващенко рекомендует закреплять в договоре пункт о том, что наймодатель не имеет права расторгнуть договор по окончании ремонта, а указать более длительный срок.

Как действуют мошенники на рынке аренды

На рынке аренды действует также много откровенных мошенников, которые оставляют без денег людей, желающих снять квартиру. От их действий ущерб намного больше, чем от обмана собственника.

— Одной из наиболее распространённых схем является сдача квартиры по поддельным документам или без согласия всех собственников. Мошенник может представиться собственником, используя поддельный паспорт или свидетельство о праве собственности, либо сдать квартиру, не имея на это законных оснований — например, без нотариально заверенного согласия всех совладельцев жилья. В результате арендатор, заплативший деньги, может оказаться на улице, когда объявится настоящий владелец или другие собственники, — предупредил Владимир Кузнецов.

Ещё одна популярная уловка — это сдача одной квартиры нескольким арендаторам одновременно. Мошенник показывает квартиру сразу нескольким потенциальным съёмщикам, берёт с каждого предоплату или залог, а затем исчезает. В назначенный день все арендаторы приходят заселяться и обнаруживают, что стали жертвами обмана.

— Нередко встречается схема с требованием предоплаты за просмотр или информационные услуги. Под видом риелторского агентства или частного лица мошенники предлагают «доступ к базе данных» или «организацию просмотра» за определённую плату, которая, как правило, не возвращается, а обещанные услуги не оказываются. В итоге арендатор платит за воздух, так и не увидев реальных предложений, — добавил Владимир Кузнецов.

Какое наказание грозит недобросовестным собственникам квартир

С точки зрения закона любые денежные расчёты без заключённого договора найма затрудняют доказывание факта аренды. Однако даже в этом случае арендаторы могут ссылаться на положения статьи 161 ГК РФ — для сделок между физлицами, превышающих 10 тыс. рублей, требуется письменная форма. На этот момент обратил внимание адвокат филиала № 1 Кировского района города Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

То есть, если сумма превышает 10 000 рублей и деньги переведены между гражданами без письменного договора, это создаёт основание для ссылки на несоблюдение требуемой законом формы сделки (ст. 161 ГК РФ), что может использоваться для подтверждения факта передачи денег и наличия договорённости, несмотря на отсутствие формального договора.

Александр Бабичев пояснил, что если человек сдаёт жильё, не являясь собственником, то это может подпадать под признаки мошенничества, ответственность за него предусмотрена статьёй 159 УК РФ. При наличии ущерба в значительном размере может идти речь о возбуждении уголовного дела. Ситуация усугубляется, если арендодатель получает деньги и исчезает. Такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество в сфере найма жилья.

— Сдача квартиры нескольким арендаторам одновременно или отказ возвращать залог без актов и доказательств также может повлечь гражданско-правовую ответственность. В случае конфликта арендатор может подать иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) или о защите прав потребителя, если наём происходил через посредника (например, агентство), — добавил Александр Бабичев.

Как избежать проблем при аренде квартиры

В первую очередь, чтобы не стать жертвой обмана, необходимо обязательно требовать заключения договора найма, в котором будут прописаны данные всех сторон и условия. Особое внимание надо обратить на возможность расторжения договора. Самая распространённая ситуация, когда хозяин просит жильцов освободить помещение досрочно, буквально по истечении нескольких недель, чтобы сдать жильё повторно. Но следующие жильцы там тоже долго не задержатся. На этот момент обратил внимание старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Чтобы этого избежать, юрист рекомендует внимательно читать, при каких условиях собственник может расторгнуть договор. Если там нет веских оснований, например несвоевременная оплата или порча имущества, такой договор лучше не подписывать.

Второе — всегда следует убедиться, что жилое помещение вам передаёт в наём именно собственник. Для этого надо попросить выписку из ЕГРН и сверить паспортные данные.

Пётр Гусятников отметил, что нередко встречаются ситуации, когда мошенники представляются собственниками, сдают жильё, забирают деньги, а затем появляется настоящий хозяин и выгоняет нанимателей. Это же может произойти, если жильё сдаётся в поднаём. Поэтому очень важно проверять документы перед заключением договора.

— Если собственников несколько, подписывать договор они должны либо все вместе, либо кто-то один, но имея доверенность от остальных. Документы в этом случае также надо тщательно проверять, чтобы не оказаться в ситуации, когда один из собственников жилое помещение сдал, а другой пришёл и попросил жильцов освободить помещение, — подчеркнул Пётр Гусятников.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно обязательно осматривать квартиру лично и убедиться, что она соответствует фотографиям и описанию. Если собственник или риелтор настаивает на дистанционной оплате или отказывается показывать квартиру, это серьёзный повод для подозрений. Этот нюанс отметил Владимир Кузнецов.

— Проверка собственника и квартиры по открытым источникам также не будет лишней. Не стоит переводить деньги до подписания договора и акта приёма-передачи квартиры. Любые требования о предоплате или залоге до фактического заселения должны насторожить. Все платежи лучше производить безналичным путём, чтобы иметь подтверждение трансакций, — добавил Владимир Кузнецов.

Что делать арендаторам, которые стали жертвой мошенников

Если вы всё же стали жертвой обмана, действовать нужно оперативно и решительно. В первую очередь соберите все имеющиеся доказательства: переписку с мошенником, квитанции об оплате, копии документов, фотографии или видео квартиры, если вы её осматривали. Чем больше доказательств, тем выше шансы на успех.

Затем обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Подробно изложите все обстоятельства дела, приложите собранные доказательства. Полиция проведёт проверку и при наличии признаков преступления возбудит уголовное дело (УК РФ, статья 159). Такую рекомендацию дал Владимир Кузнецов.

— Параллельно можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения или возмещении ущерба. Это гражданско-правовой путь, который позволит вернуть потерянные деньги. Также стоит предупредить других потенциальных арендаторов. Можно оставить отзывы на сайтах объявлений или в социальных сетях, чтобы другие люди не попались на ту же уловку. В целом тщательная проверка документов, внимательное изучение договора и отказ от сомнительных предложений помогут избежать неприятных ситуаций и защитить себя от недобросовестных наймодателей, — добавил Владимир Кузнецов.

Авторы Нина Важдаева