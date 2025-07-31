Новосибирские школьники забрались на 85-метровую арку моста, повергнув в шок очевидцев

В Новосибирске двое подростков забрались на 85-метровую арку Бугринского моста. Инцидент уже вызвал широкий резонанс в Сети, некоторые местные жители обеспокоены тем, что школьники, сорвавшись вниз, могли представлять большую опасность для транспорта.

Подростки забрались на 85-метровую арку Бугринского моста в Новосибирске. Видео © Telegram / АСТ-54 Black

Арка моста имеет высоту 85 метров от основания до вершины, а общая высота конструкции над водой составляет 92 метра. Протяжённость арки равна 380 метрам. В комментариях к публикации обсуждается сложность спуска с такой высоты. Многие пользователи естественно не рады таким трюкам, акцентируя внимание на потенциальной угрозе.

«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — пишут очевидцы опасной прогулки.

Подросткам и их родителям грозит административная ответственность.