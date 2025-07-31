Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 16:29

Новосибирские школьники забрались на 85-метровую арку моста, повергнув в шок очевидцев

В Новосибирске двое подростков забрались на 85-метровую арку Бугринского моста

Подростки забрались на 85-метровую арку Бугринского моста в Новосибирске. Обложка © Telegram / АСТ-54 Black

Подростки забрались на 85-метровую арку Бугринского моста в Новосибирске. Обложка © Telegram / АСТ-54 Black

В Новосибирске двое подростков забрались на 85-метровую арку Бугринского моста. Инцидент уже вызвал широкий резонанс в Сети, некоторые местные жители обеспокоены тем, что школьники, сорвавшись вниз, могли представлять большую опасность для транспорта.

Подростки забрались на 85-метровую арку Бугринского моста в Новосибирске. Видео © Telegram / АСТ-54 Black

Арка моста имеет высоту 85 метров от основания до вершины, а общая высота конструкции над водой составляет 92 метра. Протяжённость арки равна 380 метрам. В комментариях к публикации обсуждается сложность спуска с такой высоты. Многие пользователи естественно не рады таким трюкам, акцентируя внимание на потенциальной угрозе.

«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — пишут очевидцы опасной прогулки.

Подросткам и их родителям грозит административная ответственность.

Дерзкие подростки попытались «штурмовать» Живописный мост, но не учли важную деталь
Дерзкие подростки попытались «штурмовать» Живописный мост, но не учли важную деталь

Ранее Life.ru рассказал, что в Алуште малыш забрался на наружный блок кондиционера на уровне третьего или четвёртого этажа. Ребёнка оставили без присмотра. Трагедии удалось избежать, мать сняла свою дитя с опасного квартирного аттракциона.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar