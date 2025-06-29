В Крыму ребёнок залез на кондиционер и едва не сорвался с высоты третьего этажа

Несчастный случай едва не произошёл в Алуште — там оставленный без надзора малыш забрался на наружный блок кондиционера на уровне третьего или четвёртого этажа. Шокирующими кадрами поделились местные жители в социальных сетях.

Инцидент произошёл на улице Юбилейной. Ребёнок привлёк внимание прохожих, так как сидел на опасной высоте в подгузнике и футболке, опасно двигаясь к краю, свешивая ноги с блока и рискуя упасть. Бдительные жители собрались под окнами, пытаясь докричаться до мальчика.

Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству матери, которая, обнаружив пропажу своего дитя, успела вовремя снять его с блока. В настоящее время, по информации Mash на волне, с родителями была проведена беседа, а после наложено на них административное наказание. С семейством будет работать комиссия ПДН.