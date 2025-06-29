В Крыму ребёнок залез на кондиционер и едва не сорвался с высоты третьего этажа
В Алуште ребёнок забрался на блок кондиционера и чуть не упал с третьего этажа
Обложка © VK / ЧП / Крым
Несчастный случай едва не произошёл в Алуште — там оставленный без надзора малыш забрался на наружный блок кондиционера на уровне третьего или четвёртого этажа. Шокирующими кадрами поделились местные жители в социальных сетях.
Инцидент произошёл на улице Юбилейной. Ребёнок привлёк внимание прохожих, так как сидел на опасной высоте в подгузнике и футболке, опасно двигаясь к краю, свешивая ноги с блока и рискуя упасть. Бдительные жители собрались под окнами, пытаясь докричаться до мальчика.
Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству матери, которая, обнаружив пропажу своего дитя, успела вовремя снять его с блока. В настоящее время, по информации Mash на волне, с родителями была проведена беседа, а после наложено на них административное наказание. С семейством будет работать комиссия ПДН.
Ранее стало известно, что в Одинцово возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, унёсшей жизнь восьмилетнего мальчика. Трагедия развернулась вечером 28 июня во дворе жилого дома, когда ребёнок оказался под колёсами иномарки. Как сообщает ГУ МВД по Московской области, несмотря на попытки медиков, пострадавший скончался в машине скорой помощи.