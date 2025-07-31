Президент России Владимир Путин поздравил финалистов шестого сезона конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов и участников международного трека. С 27 по 31 июля в МДЦ «Артек» проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.







«Легендарный «Артек» вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня, в честной борьбе с достойными соперниками, — стремитесь стать лидерами «Большой перемены», — зачитал сообщение Путина первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Особое внимание в конкурсных заданиях было уделено тематике, связанной с празднованием 80-летия Великой Победы и Годом защитника Отечества, подчёркивая необходимость воспитания уважения к истории страны среди молодого поколения. Президент также выразил благодарность наставникам и близким ребят. В завершение Путин пожелал участникам финалов новых достижений и всего наилучшего.

Заключительные этапы конкурса проходили с 27 мая по 31 июля в МДЦ «Артек». Всего приняли участие 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира. Отмечается, что конкурс «Большая перемена» — это флагманский проект «Движения первых», который проводится при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки РФ. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».