Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали «самую амбициозную» программу по строительству сотни километров оборонительных рубежей, чтобы как можно скорее остановить летнее наступление российских войск. Информацию об этом передаёт американская газета The Wall Street Journal.

«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам», — говорится в сообщении.

По словам украинского полковника Олега Резуненко, отвечающего за строительство «программы» от Харькова до Запорожья, власти поставили основную задачу — «копать как можно быстрее и глубже». Оборонительная система представляет собой слой колючей проволоки и тонких металлических спиралей, а также трёх противотанковых рвов, «зубов дракона» и дополнительной линии колючей проволоки.

Тем не менее издание отмечается, что программа продолжается второй год и сталкивается с многочисленными проблемами: то задержки техники, то атака российских войск, то аресты по подозрению в коррупции. Более того, укрепления рискуют оказаться захваченными военнослужащими РФ.