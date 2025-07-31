Балицкий: Две женщины и подросток погибли при атаке ВСУ на авто в Запорожье

Три человека погибли в результате атаки ВСУ по автомобилю в Запорожской области. Жертвами нападения стали две женщины и 14-летний мальчик. Водитель автомобиля получил тяжёлые ранения. Об этом рассказал губернатор региона Балицкий Евгений.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, её 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», — уточнил глава Запорожской области.