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Регион
31 июля, 17:59

Балицкий: Две женщины и подросток погибли при атаке ВСУ на авто в Запорожье

Атака ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожье унесла жизни троих людей. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Атака ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожье унесла жизни троих людей. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Три человека погибли в результате атаки ВСУ по автомобилю в Запорожской области. Жертвами нападения стали две женщины и 14-летний мальчик. Водитель автомобиля получил тяжёлые ранения. Об этом рассказал губернатор региона Балицкий Евгений.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, её 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», — уточнил глава Запорожской области.

Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области
Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области

Ранее при ударе ВСУ по детской площадке пострадали двое детей. Девочка и мальчик, получившие осколочные ранения, были доставлены в медицинское учреждение.

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Полина Никифорова
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