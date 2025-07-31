Липецкие коммунисты заявили об обысках в штабе партии

Правоохранители проводят обыски в штабе отделения КПРФ в Липецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального обкома.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э» для «проведения обследования помещения и транспортных средств», — говорится в сообщении.

В обкоме добавили, что обыски начались с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. Утверждается, что из штаба изымают компьютеры, карты памяти и документы. Причины обысков пока не уточняются.

8 сентября состоятся выборы депутатов горсовета Липецка.