Липецкие коммунисты заявили об обысках в штабе партии
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Правоохранители проводят обыски в штабе отделения КПРФ в Липецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального обкома.
«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э» для «проведения обследования помещения и транспортных средств», — говорится в сообщении.
В обкоме добавили, что обыски начались с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. Утверждается, что из штаба изымают компьютеры, карты памяти и документы. Причины обысков пока не уточняются.
8 сентября состоятся выборы депутатов горсовета Липецка.
Ранее сообщалось, что члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле. Дмитрия Дубовенко осудили на 4,5 года.