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Регион
31 июля, 18:50

Липецкие коммунисты заявили об обысках в штабе партии

Обложка © Telegram / Липецкий обком КПРФ

Обложка © Telegram / Липецкий обком КПРФ

Правоохранители проводят обыски в штабе отделения КПРФ в Липецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального обкома.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра «Э» для «проведения обследования помещения и транспортных средств», — говорится в сообщении.

В обкоме добавили, что обыски начались с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. Утверждается, что из штаба изымают компьютеры, карты памяти и документы. Причины обысков пока не уточняются.

8 сентября состоятся выборы депутатов горсовета Липецка.

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Ранее сообщалось, что члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле. Дмитрия Дубовенко осудили на 4,5 года.

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Никита Никонов
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