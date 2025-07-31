Индия передумала покупать истребители у США

Индия передумала приобретать американские истребители F-35 у Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нью-Дели для снижения напряжённости в отношениях с США рассматривает возможность наращивания импорта товаров американского производства, включая энергоносители. В то же время индийское правительство, вероятнее всего, не станет закупать военное оборудование у Штатов, чего настоятельно требует Белый дом.

Авторы материала, ссылаясь на неназванные источники, сообщают, что Индия уведомила США о нежелании покупать самолёты F-35. В ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале американский лидер Дональд Трамп предлагал поставить Нью-Дели эти истребители. Однако, как уточняют официальные лица, правительство Индии больше заинтересовано в партнёрстве, нацеленном на совместную разработку и производство военной техники внутри страны.