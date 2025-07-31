Путин подписал закон о расширении перечня сведений для обязательной маркировки
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин утвердил закон, который дополняет перечень сведений, обязательных для внесения в государственную систему мониторинга маркированных товаров. Соответствующий документ размещён на сайте опубликования правовых актов. Новый закон официально вступает в силу после опубликования.
Теперь информационная система мониторинга будет включать все данные, обязательные к размещению в соответствии с законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России.
Закон также предусматривает, что система мониторинга может включать данные, необходимые для подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами правительства РФ. Кабмин определит перечень участников, которые смогут добровольно вносить данные в систему, формат, объём и состав предоставляемой информации, а также правила её передачи, обработки и использования.
Также признаётся утратившим силу положение закона о торговле, обязывающее правительство утверждать порядок изъятия и уничтожения немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Ранее Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства. Среди новых оснований – организация незаконной миграции, преступления сексуального характера против несовершеннолетних, производство и распространение материалов с детской порнографией, а также любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.