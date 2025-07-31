ВСУ смирились с потерей Красноармейска
The Daily Telegraph: ВСУ признали невозможность удержания Красноармейска
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) признали невозможность удержания Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
По информации издания, украинские военные считают, что переход города под контроль России — это лишь вопрос времени. Моральный дух боевиков, обороняющих Красноармейск, находится на крайне низком уровне, и многие из них уже подали заявления о переводе в другие бригады.
28 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об активном продвижении российских сил на красноармейском направлении.
Ранее Life.ru писал, что российские военные «затягивают удавку» вокруг Покровска. По словам военкора Александра Коца, этот участок фронта недавно снова пришёл в движение. В начале июля российские войска вытеснили украинские подразделения из села Разино и, согласно данным украинских источников, проникли в Родинское, расположенное всего в четырёх километрах от Красноармейска.