Киев истерикой отреагировал на решение Никарагуа признать новые регионы частью России

Киев резко отреагировал на сообщения о том, что Никарагуа признала новые регионы частью России. В украинском МИД заявили, что действия Манагуа станут серьёзным нарушением международных норм, если эта информация подтвердится. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД напомнили, что ещё в 2020 году Украина ввела санкции против Никарагуа после того, как государство открыло консульство в Симферополе. В Киеве считают, что признание новых российских территорий только усугубит отношения между странами.