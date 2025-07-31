Киев истерикой отреагировал на решение Никарагуа признать новые регионы частью России
В МИД Украины осудили признание Никарагуа новых регионов России
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Киев резко отреагировал на сообщения о том, что Никарагуа признала новые регионы частью России. В украинском МИД заявили, что действия Манагуа станут серьёзным нарушением международных норм, если эта информация подтвердится. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В МИД напомнили, что ещё в 2020 году Украина ввела санкции против Никарагуа после того, как государство открыло консульство в Симферополе. В Киеве считают, что признание новых российских территорий только усугубит отношения между странами.
Напомним, ранее власти Никарагуа официально отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором признали ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Они также заявили о поддержке борьбы Москвы с «украинским неонацизмом, поддерживаемым НАТО».