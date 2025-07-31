Путин подписал закон о двойных пенсиях для инвалидов СВО и ополченцев Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право на получение двух пенсий участникам спецоперации, а также добровольцам и ополченцам Донбасса, сражавшимся с 2014 года и получившим инвалидность в ходе боевых действий.

Согласно нововведению, граждане, заключившие контракт с организациями, поддерживающими Вооружённые силы РФ и получившие инвалидность с 24 февраля 2022 года на территории Украины, а также в ДНР и ЛНР, могут рассчитывать на сочетание пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости или же пенсий по инвалидности и за выслугу лет.

Закон также распространяется на добровольцев и участников воинских формирований ДНР и ЛНР, которые получили инвалидность с 11 мая 2014 года. Кроме того, родителям призывников, погибших во время службы или умерших из-за военных травм после увольнения, будут предоставлены различные варианты пенсий, включая пенсию по потере кормильца и социальную пенсию.