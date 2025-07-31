Рубио заявил, что США и Китай находятся на пороге стратегической стабильности
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты и Китай вступают в новый период стратегической стабильности. В интервью радиостанции Fox Radio он подчеркнул, что полная торговая конфронтация между двумя крупнейшими экономиками мира была бы вредна для глобальной экономики.
«Мы находимся на пороге стратегической стабильности. Хотя США могли бы извлечь некоторые выгоды из торгового конфликта с Китаем, последствия для всего мира были бы негативными», — отметил Рубио.
Он также добавил, что в отношениях между странами существует множество напряжённых моментов, с которыми Вашингтону необходимо справляться.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение «справедливой» договорённости по двусторонней торговле с Китаем. По его мнению, уже в ближайшее время Вашингтон может заключить сделку с Пекином. Об этом республиканец заявил на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.