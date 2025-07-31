Рубио заявил, что США и Китай находятся на пороге стратегической стабильности

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты и Китай вступают в новый период стратегической стабильности. В интервью радиостанции Fox Radio он подчеркнул, что полная торговая конфронтация между двумя крупнейшими экономиками мира была бы вредна для глобальной экономики.

«Мы находимся на пороге стратегической стабильности. Хотя США могли бы извлечь некоторые выгоды из торгового конфликта с Китаем, последствия для всего мира были бы негативными», — отметил Рубио.

Он также добавил, что в отношениях между странами существует множество напряжённых моментов, с которыми Вашингтону необходимо справляться.