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31 июля, 20:24

Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе из-за отключения света

Обложка © Telegram / Ставрополь №1

Обложка © Telegram / Ставрополь №1

Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе. Как сообщают местные жители, причиной инцидента стал сбой в подаче электроэнергии. Очевидцы засняли остановившееся колесо на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Ставрополь №1».

Видео © Telegram / Ставрополь №1

«В парке отключили свет, и на самом верху (колеса обозрения. — Прим. Life.ru) люди», — комментирует автор видео.

Уточняется, что происшествие случилось в парке Победы.

Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения
Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

31 июля массовое отключение электричество произошло во Владивостоке. В результате сбоя без света остались несколько десятков домов. По данным местного предприятия электрических сетей, отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8:40 по местному времени.

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Виталий Приходько
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