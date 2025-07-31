Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе из-за отключения света

Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе. Как сообщают местные жители, причиной инцидента стал сбой в подаче электроэнергии. Очевидцы засняли остановившееся колесо на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Ставрополь №1».

Видео © Telegram / Ставрополь №1

«В парке отключили свет, и на самом верху (колеса обозрения. — Прим. Life.ru) люди», — комментирует автор видео.

Уточняется, что происшествие случилось в парке Победы.