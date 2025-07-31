Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе из-за отключения света
Обложка © Telegram / Ставрополь №1
Люди застряли на колесе обозрения в Ставрополе. Как сообщают местные жители, причиной инцидента стал сбой в подаче электроэнергии. Очевидцы засняли остановившееся колесо на видео. Об этом пишет Telegram-канал «Ставрополь №1».
Видео © Telegram / Ставрополь №1
«В парке отключили свет, и на самом верху (колеса обозрения. — Прим. Life.ru) люди», — комментирует автор видео.
Уточняется, что происшествие случилось в парке Победы.
31 июля массовое отключение электричество произошло во Владивостоке. В результате сбоя без света остались несколько десятков домов. По данным местного предприятия электрических сетей, отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 киловольт было зафиксировано в 8:40 по местному времени.