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Регион
31 июля, 20:53

В работе Telegram произошёл масштабный сбой

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В мессенджере Telegram по всему миру фиксируются масштабные сбои. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и сообщений. Нарушения в работе мессенджера наблюдаются как на мобильных устройствах, так и в приложении для компьютеров.

При этом вечером 31 июля портал «Код Дурова» сообщил об обновлении Telegram. Сообщается, что теперь пользователям с premium-подпиской доступен глобальный поиск постов в публичных каналах. В сутки можно будет совершать до десяти таких запросов бесплатно.

Кроме того, истории, сохранённые в профиле, теперь можно будет объединять в альбомы. Юзеры получат возможность создавать альбомы для историй в каналах. Подарки, отображаемые в профилях, также можно будет собирать в коллекции.

Еще одним серьёзным нововведением стал рейтинг пользователя, который будет отображаться в профиле. Этот показатель зависит от объёма совершённых транзакций с использованием звёзд. Предполагается, что благодаря рейтингу владельцы каналов смогут оценивать пользователей.

Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+
Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал о выгодной сделке, связанной с уникальным никнеймом в приложении. По его словам, один из пользователей, купивший ник @crypto за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, получил предложение продать его за 25 миллионов долларов.

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Виталий Приходько
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