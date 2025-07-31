Ставропольская компания планирует выпустить водку под брендом Лабубу

Компания «Лоза Ставрополья» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Лабубу» для производства алкогольных напитков. Согласно информации из базы данных Роспатента, заявка была подана 28 июля 2025 года и охватывает 33 класс Международной классификации товаров и услуг.

Если регистрация будет успешно завершена, компания сможет выпускать широкий ассортимент алкогольной продукции, включая аперитивы, бренди, вино, виски, водку, джин и ликеры под новым брендом. Это шаг открывает новые возможности для компании на рынке алкогольной продукции.