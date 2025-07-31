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Регион
31 июля, 20:49

Ставропольская компания планирует выпустить водку под брендом Лабубу

Лабубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karo Martu

Лабубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karo Martu

Компания «Лоза Ставрополья» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Лабубу» для производства алкогольных напитков. Согласно информации из базы данных Роспатента, заявка была подана 28 июля 2025 года и охватывает 33 класс Международной классификации товаров и услуг.

Если регистрация будет успешно завершена, компания сможет выпускать широкий ассортимент алкогольной продукции, включая аперитивы, бренди, вино, виски, водку, джин и ликеры под новым брендом. Это шаг открывает новые возможности для компании на рынке алкогольной продукции.

Лабубу на пенсии: Тамбовские бабушки запустили тренд на Бабубу
Лабубу на пенсии: Тамбовские бабушки запустили тренд на Бабубу

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу. Она назвала китайскую игрушку уродцем. В связи с тем, что весь мир «заболел» Лабубу, спикер Совфеда поставила вопрос о российских аналогах — современных и оригинальных товарах для соотечественников.

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Юния Ларсон
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