Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 22:19

В Донецкой Народной Республике рухнула часть школы

Mash на Донбассе: В Макеевке обрушилась часть школы № 86

В Макеевке Донецкой Народной Республики рухнула часть школы №86. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, публикуя видео с места происшествия.

Школа №86 в ДНР. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По словам директора, обвалились стены в зоне актового зала. Недавно в школе делали ремонт, в марте приезжали специалисты из МЧС и обследовали здание. Информации о пострадавших не поступало.

При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший
При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший

Ранее жители города Елизово на Камчатке сообщили, что боятся возвращаться домой, который может рухнуть. По словам местной жительницы, от сырости в подвале зловоние распространяется на квартиры. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar