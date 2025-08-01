В Донецкой Народной Республике рухнула часть школы

В Макеевке Донецкой Народной Республики рухнула часть школы №86. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, публикуя видео с места происшествия.

Школа №86 в ДНР. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По словам директора, обвалились стены в зоне актового зала. Недавно в школе делали ремонт, в марте приезжали специалисты из МЧС и обследовали здание. Информации о пострадавших не поступало.