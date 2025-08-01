В Донецкой Народной Республике рухнула часть школы
Mash на Донбассе: В Макеевке обрушилась часть школы № 86
В Макеевке Донецкой Народной Республики рухнула часть школы №86. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, публикуя видео с места происшествия.
Школа №86 в ДНР. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
По словам директора, обвалились стены в зоне актового зала. Недавно в школе делали ремонт, в марте приезжали специалисты из МЧС и обследовали здание. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее жители города Елизово на Камчатке сообщили, что боятся возвращаться домой, который может рухнуть. По словам местной жительницы, от сырости в подвале зловоние распространяется на квартиры. Люди опасаются за свою жизнь и здоровье.
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