Гладков: В результате обстрелов ВСУ пострадали ещё два мирных жителя

В Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя — один в Шебекино, другой на трассе, соединяющей Красную Яругу с Сергиевкой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Женщина получила баротравму, её доставили в местную ЦРБ бойцы самообороны. После обследования врачи отпустили пациентку домой, назначив амбулаторное лечение. В городе повреждены три частных участка: выбиты стёкла, повреждены крыши, заборы и хозяйственные постройки.

На дороге между Красной Яругой и Сергиевкой дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения ноги, ему оказали помощь в Краснояружской больнице и также отпустили домой.