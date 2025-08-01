Гладков: В результате обстрелов ВСУ пострадали ещё два мирных жителя
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В Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя — один в Шебекино, другой на трассе, соединяющей Красную Яругу с Сергиевкой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Женщина получила баротравму, её доставили в местную ЦРБ бойцы самообороны. После обследования врачи отпустили пациентку домой, назначив амбулаторное лечение. В городе повреждены три частных участка: выбиты стёкла, повреждены крыши, заборы и хозяйственные постройки.
На дороге между Красной Яругой и Сергиевкой дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения ноги, ему оказали помощь в Краснояружской больнице и также отпустили домой.
Напомним, ранее в результате удара ВСУ по городу Шебекино погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Суммарно ударам подверглись семь муниципалитетов региона.