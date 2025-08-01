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31 июля, 23:12

Армия России ликвидировала 20-летнюю разведчицу ВСУ под Красноармейском

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ходорівська Січ

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ходорівська Січ

Армия России ликвидировала под Красноармейском (Покровском) в ДНР Ангелину Мартынюк — 20-летнюю разведчицу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер» со ссылкой на опубликованный в социальных сетях некролог.

Мартынюк носила воинское звание младшего сержанта. Согласно данным, она родилась в Закарпатской области на западе Украины. Отмечается, что участие женщин в подобных боевых ролях в ВСУ становится всё более распространённым.

Под Красноармейском ликвидирован 23-летний американский наёмник ВСУ Питранджело
Под Красноармейском ликвидирован 23-летний американский наёмник ВСУ Питранджело

А ранее генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что женщины-снайперы в рядах ВСУ проявляют особую жестокость к российским солдатам. По его словам, они намеренно стреляют ниже пояса в одного и отстреливают всех, кто пытается ему помочь.

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Тимур Хингеев
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