Армия России ликвидировала 20-летнюю разведчицу ВСУ под Красноармейском
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Армия России ликвидировала под Красноармейском (Покровском) в ДНР Ангелину Мартынюк — 20-летнюю разведчицу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер» со ссылкой на опубликованный в социальных сетях некролог.
Мартынюк носила воинское звание младшего сержанта. Согласно данным, она родилась в Закарпатской области на западе Украины. Отмечается, что участие женщин в подобных боевых ролях в ВСУ становится всё более распространённым.
А ранее генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что женщины-снайперы в рядах ВСУ проявляют особую жестокость к российским солдатам. По его словам, они намеренно стреляют ниже пояса в одного и отстреливают всех, кто пытается ему помочь.