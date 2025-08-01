Армия России ликвидировала под Красноармейском (Покровском) в ДНР Ангелину Мартынюк — 20-летнюю разведчицу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер» со ссылкой на опубликованный в социальных сетях некролог.

Мартынюк носила воинское звание младшего сержанта. Согласно данным, она родилась в Закарпатской области на западе Украины. Отмечается, что участие женщин в подобных боевых ролях в ВСУ становится всё более распространённым.