Общественники призвали РПЦ признать святую Марину Антиохийскую покровительницей подростков

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился к патриарху Кириллу с инициативой признать святую великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую покровительницей подростков. Общественники уверены, что это решение укрепит связь молодёжи с христианскими традициями и предоставит им небесную заступницу, способную поддержать в трудные времена. Письмо правозащитного центра оказалось в распоряжении Life.ru.

«Святая великомученица Марина является ярким примером стойкости и мужества в юном возрасте. В православной традиции святая Марина почитается как великомученица, а её память отмечается 17 июля (30 июля по новому стилю). Её житие широко известно и включает чудеса, которые она совершала, помогая людям в беде. Это делает её фигурой, к которой подростки могут обращаться за молитвенной поддержкой в своих нуждах, будь то учёба, личные проблемы или духовный поиск», — уточняется в письме.

Общественники добавили, что жизнь и подвиги святой «особенно созвучны вызовам, с которыми сталкиваются молодые люди в переходный период». Марина приняла мученическую смерть в возрасте около 15 лет, что делает её примером, близким подросткам. В этом возрасте она столкнулась с жестокими испытаниями, включая давление со стороны языческих властей, требовавших отречения от христианства. Несмотря на юность, Марина проявила необыкновенную духовную зрелость, отказавшись принести жертвы идолам и открыто исповедовав свою веру.

«Это делает её образцом для подростков, которые часто сталкиваются с необходимостью отстаивать свои убеждения в условиях социального давления, будь то в школе, среди сверстников или в обществе. Подростковый возраст часто связан с поиском идентичности, борьбой с соблазнами и необходимостью принимать сложные моральные решения», — подчеркнули правозащитники.

В заключение они отметили, что признание святой Марины покровительницей подростков вдохновит молодёжь на преодоление трудностей и развитие духовной жизни.