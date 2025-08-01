Священник рассказал Life.ru, кому молиться от землетрясений и цунами
Иерей Постернак: В православии молятся Богу и пророку Илии о помощи в бедствиях
Обложка © Life.ru
В православной традиции отсутствуют специальные молитвы от землетрясений и цунами. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ и иерей Андрей Постернак объяснил Life.ru это тем, что в древней Руси таких бедствий не было, и они не вошли в список привычных опасностей. Однако в старинных требниках и молитвословиях можно найти прошения о защите от любых стихийных бедствий.
Во время природных катаклизмов православные могут обратиться к святым за помощью и поддержкой. Особенно почитается пророк Илия, память которого будет отмечаться в скором времени. Его считают защитником, способным умолить Господа смягчить свой гнев и даровать людям покой.
Если вы хотите обратиться к пророку Илии с молитвой, то важно делать это сердечно и с искренним покаянием. Можно произнести короткую молитву: «Святой пророк Илия! Моли Бога о нас и о всей земле нашей. Умоли Господа прекратить гнев Его и даровать нам милость и покой. Помоги нам укрепиться в вере, избавиться от страха и обрести защиту Божию».
Также можно читать специальные акафисты или прошения, посвящённые пророку, которые есть в церковных сборниках. По словам Постернака, самая важная часть молитвы — внутреннее состояние. Молитва должна исходить из сердца: важно не только произнести слова вслух или про себя, но и внутренне настроиться на диалог с Богом. В такие моменты полезно сосредоточиться на своих чувствах, искренне каяться за свои грехи и просить о защите для себя и окружающих.
«Важно помнить, что всякая молитва — это обращение к Богу с искренним сердцем, с верой в Его милость и силу», — заключает иерей.
А ранее протоиерей Александр Ильяшенко рассказал, что причиной для отказа от прощального поцелуя на похоронах может послужить отсутствие венчика на лбу усопшего. Целью использования бумажной ленты, которая кладётся на лоб покойника, является безопасность родственников: венчик может защитить от передачи инфекции. Традиция прикладывать губы ко лбу умершего на похоронах является полностью церковной. В РПЦ подчеркнули, что она не имеет иных ограничений, кроме медицинских.