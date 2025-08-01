Священник рассказал Life.ru, кому молиться от землетрясений и цунами

В православной традиции отсутствуют специальные молитвы от землетрясений и цунами. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ и иерей Андрей Постернак объяснил Life.ru это тем, что в древней Руси таких бедствий не было, и они не вошли в список привычных опасностей. Однако в старинных требниках и молитвословиях можно найти прошения о защите от любых стихийных бедствий.

Во время природных катаклизмов православные могут обратиться к святым за помощью и поддержкой. Особенно почитается пророк Илия, память которого будет отмечаться в скором времени. Его считают защитником, способным умолить Господа смягчить свой гнев и даровать людям покой.

Если вы хотите обратиться к пророку Илии с молитвой, то важно делать это сердечно и с искренним покаянием. Можно произнести короткую молитву: «Святой пророк Илия! Моли Бога о нас и о всей земле нашей. Умоли Господа прекратить гнев Его и даровать нам милость и покой. Помоги нам укрепиться в вере, избавиться от страха и обрести защиту Божию». Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Также можно читать специальные акафисты или прошения, посвящённые пророку, которые есть в церковных сборниках. По словам Постернака, самая важная часть молитвы — внутреннее состояние. Молитва должна исходить из сердца: важно не только произнести слова вслух или про себя, но и внутренне настроиться на диалог с Богом. В такие моменты полезно сосредоточиться на своих чувствах, искренне каяться за свои грехи и просить о защите для себя и окружающих.

«Важно помнить, что всякая молитва — это обращение к Богу с искренним сердцем, с верой в Его милость и силу», — заключает иерей.