Комитет по ассигнованиям США выделил 800 млн долларов на помощь Украине

Комитет сената США по ассигнованиям утвердил выделение 800 миллионов долларов на поддержку безопасности Украины в 2026 году. Дополнительно предусмотрено 225 миллионов долларов для укрепления обороноспособности балтийских государств.

«Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — отметил на брифинге перед заседанием комитета сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, главный демократ в подкомитете по расходам на оборону.

В заявлении отмечается также увеличение финансирования программ для Бахрейна и Иордании. Данные суммы будут включены в ежегодный оборонный бюджет США при условии одобрения законопроекта полным составом сената и подписания президентом Дональдом Трампом. Общий объём ассигнований на 2026 год достигнет 852 миллиардов долларов.