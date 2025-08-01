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1 августа, 00:57

Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет AMRAAM для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Пентагон объявил о заключении контракта с компанией Raytheon Technologies на 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM. Эти ракеты будут предназначены для Украины, а также для ряда других стран-партнёров США.

Согласно заявлению Пентагона, контракт включает неопределённые объёмы с жёсткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами. Производство ракет будет осуществляться в Тусоне в Аризоне.

Помимо Украины AMRAAM будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию и Израиль.

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Ранее комитет сената США по ассигнованиям утвердил выделение 800 миллионов долларов на поддержку безопасности Украины в 2026 году. Дополнительно предусмотрено 225 миллионов долларов для укрепления обороноспособности балтийских государств. Общий объём ассигнований на 2026 год может достигнуть 852 миллиардов долларов.

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Юния Ларсон
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