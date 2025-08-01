Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет AMRAAM для Украины

Пентагон объявил о заключении контракта с компанией Raytheon Technologies на 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM. Эти ракеты будут предназначены для Украины, а также для ряда других стран-партнёров США.

Согласно заявлению Пентагона, контракт включает неопределённые объёмы с жёсткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами. Производство ракет будет осуществляться в Тусоне в Аризоне.

Помимо Украины AMRAAM будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию и Израиль.