Сенатор Элизабет Уоррен упала во время голосования в Конгрессе США

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен упала в зале заседаний Сената США во время голосования по вопросу военных поставок Израилю. Инцидент произошёл, когда она голосовала против двух резолюций, направленных на блокировку помощи на сумму более 675 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, Уоррен потеряла равновесие и упала на пол вместе со столом. На помощь незамедлительно поспешили её коллеги-республиканцы, сенаторы Тед Круз и Сьюзан Коллинз. Их быстрая реакция была отмечена как проявление двухпартийной солидарности.

Голосование касалось двух резолюций, представленных сенатором Берни Сандерсом, которые были направлены на блокировку военных поставок в Израиль на сумму более 675 миллионов долларов. Обе резолюции не набрали необходимого количества голосов: первая получила 24 голоса «за» при 73 «против», а вторая — 27 «за» при 70 «против».