Боец отряда «Русь» выдержал десятидневную одиночную оборону в Часовом Яре

В освобождении Часова Яра выделился боец с позывным Асыл из отряда «Русь», входящего в состав Южной группировки войск. В течение десяти дней он самостоятельно удерживал стратегическую позицию, сообщил ТАСС командир штурмовой роты Миссионер.

По его словам, подразделение Асыла прикрывало левый фланг, чтобы не допустить прорыва сил противника в сторону двухсотой бригады. Заняв ключевой участок, боец вынужден был противостоять атакам врага. Несмотря на тяжёлые условия, отсутствие снабжения и физическую истощённость, он сохранял контроль над опорным пунктом.