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Регион
1 августа, 02:42

Боец отряда «Русь» выдержал десятидневную одиночную оборону в Часовом Яре

ТАСС: Боец Асыл в одиночку держал оборону в Часовом Яре 10 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

В освобождении Часова Яра выделился боец с позывным Асыл из отряда «Русь», входящего в состав Южной группировки войск. В течение десяти дней он самостоятельно удерживал стратегическую позицию, сообщил ТАСС командир штурмовой роты Миссионер.

По его словам, подразделение Асыла прикрывало левый фланг, чтобы не допустить прорыва сил противника в сторону двухсотой бригады. Заняв ключевой участок, боец вынужден был противостоять атакам врага. Несмотря на тяжёлые условия, отсутствие снабжения и физическую истощённость, он сохранял контроль над опорным пунктом.

Когда подошло подкрепление, противник был оттеснён, а сам Асыл был выведен с позиции и эвакуирован.

СМИ назвали освобождение Часова Яра ключом к продвижению на восточном фронте
СМИ назвали освобождение Часова Яра ключом к продвижению на восточном фронте

Напомним, 31 июля Армия России одержала победу, уничтожив крупнейшую группировку украинских сил за всю историю СВО в ходе ожесточённых боёв за Часов Яр. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери города. Экс-комик назвал новости «российской дезинформацией».

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Тимур Хингеев
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