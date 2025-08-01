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31 июля, 21:39

СМИ назвали освобождение Часова Яра ключом к продвижению на восточном фронте

Reuters: Армия России сможет усилить продвижение после освобождения Часова Яра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

31 июля Минобороны России объявило об освобождении Часова Яра в ДНР. Бои за город продолжались 16 месяцев. Его освобождение создало сложные условия для украинских сил и отрыло Армии России новые возможности для дальнейшего продвижения на восточном фронте, сообщает агентство Reuters.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что контроль над Часовым Яром приблизит российские войска к Константиновке, к которой они уже подходят с нескольких направлений.

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В четверг Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские солдаты поднимают знамя десантников и государственный флаг на улицах города. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с успешным выполнением боевой задачи по освобождению Часова Яра.

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Юния Ларсон
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