31 июля Минобороны России объявило об освобождении Часова Яра в ДНР. Бои за город продолжались 16 месяцев. Его освобождение создало сложные условия для украинских сил и отрыло Армии России новые возможности для дальнейшего продвижения на восточном фронте, сообщает агентство Reuters.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что контроль над Часовым Яром приблизит российские войска к Константиновке, к которой они уже подходят с нескольких направлений.