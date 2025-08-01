В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 495 автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 495 автомобилей, ожидающих прохождения ручного досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на автоподходах к мосту.

По информации на 05:00 мск, время ожидания в очереди составляет около двух часов. Со стороны Керчи движение свободное, пункт досмотра работает без задержек.