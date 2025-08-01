В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 495 автомобилей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 495 автомобилей, ожидающих прохождения ручного досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на автоподходах к мосту.
По информации на 05:00 мск, время ожидания в очереди составляет около двух часов. Со стороны Керчи движение свободное, пункт досмотра работает без задержек.
Первая очередь на керченской стороне появилась около 01:00 мск и состояла из 55 машин. Через час в очереди со стороны Тамани находилось 103 транспортных средства, с обратной стороны — 52.