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1 августа, 03:13

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 495 автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 495 автомобилей, ожидающих прохождения ручного досмотра. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на автоподходах к мосту.

По информации на 05:00 мск, время ожидания в очереди составляет около двух часов. Со стороны Керчи движение свободное, пункт досмотра работает без задержек.

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Первая очередь на керченской стороне появилась около 01:00 мск и состояла из 55 машин. Через час в очереди со стороны Тамани находилось 103 транспортных средства, с обратной стороны — 52.

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Тимур Хингеев
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