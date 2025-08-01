В очереди на Крымском мосту находится 155 транспортных средств
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В очереди на Крымском мосту находится 155 транспортных средства. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 103 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 52 транспортных средства», — сказано в публикации по состоянию на 02:00.
Как сообщалось ранее, в рамках расследования сотрудникам Следственного комитета удалось установить все этапы теракта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года. Для совершения теракта использовалась грузовая машина, начинённая взрывными устройствами. В результате детонации обрушилось порядка 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. Жертвами террористической атаки стали несколько человек. ФСБ смогла установить организатора взрыва.