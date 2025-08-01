В очереди на Крымском мосту находится 155 транспортных средств

В очереди на Крымском мосту находится 155 транспортных средства. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 103 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 52 транспортных средства», — сказано в публикации по состоянию на 02:00.