Трамп предложил Сенату США отказаться от ежегодного отдыха в августе
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к сенаторам отказаться от традиционного ежегодного отпуска в августе, чтобы ускорить утверждение назначений на руководящие должности. Своё предложение республиканец озвучил в социальной сети Truth Social.
«Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности», — настаивает американский лидер.
Отметим, что Конгресс США обычно в полном составе уходит на перерыв в августе. Трамп напомнил, что в его предыдущей администрации сотни чиновников министерства обороны так и не прошли необходимые процедуры, работая в статусе исполняющих обязанности, что значительно ограничивало их полномочия.
Обращаясь к республиканцам, Трамп призвал их «ради здоровья и безопасности США выполнять свою работу».
Ранее Life.ru писал, что Конгресс решил задержать законопроект сенатора-русофоба с санкциями против РФ после заявлений Трампа. Сенат готов рассмотреть законопроект в будущем, если президент сочтёт его «разумным» и способным принести «дополнительную пользу, усилив рычаги влияния» на Россию.