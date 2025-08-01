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1 августа, 03:37

Трамп предложил Сенату США отказаться от ежегодного отдыха в августе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к сенаторам отказаться от традиционного ежегодного отпуска в августе, чтобы ускорить утверждение назначений на руководящие должности. Своё предложение республиканец озвучил в социальной сети Truth Social.

«Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности», — настаивает американский лидер.

Отметим, что Конгресс США обычно в полном составе уходит на перерыв в августе. Трамп напомнил, что в его предыдущей администрации сотни чиновников министерства обороны так и не прошли необходимые процедуры, работая в статусе исполняющих обязанности, что значительно ограничивало их полномочия.

Обращаясь к республиканцам, Трамп призвал их «ради здоровья и безопасности США выполнять свою работу».

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Ранее Life.ru писал, что Конгресс решил задержать законопроект сенатора-русофоба с санкциями против РФ после заявлений Трампа. Сенат готов рассмотреть законопроект в будущем, если президент сочтёт его «разумным» и способным принести «дополнительную пользу, усилив рычаги влияния» на Россию.

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Юния Ларсон
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