В Камчатском крае закрыли четыре природные территории из-за сейсмоактивности

Четыре природные территории на Камчатке остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмоактивности. Речь идёт о вулкане Горелом, подножии Мутновского вулкана, каньоне Опасном и экструзии Верблюд у подножия Авачинского вулкана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана», — сказано в заявлении. Доступ в эти зоны будет открыт после стабилизации ситуации.