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Регион
1 августа, 04:11

В Камчатском крае закрыли четыре природные территории из-за сейсмоактивности

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Четыре природные территории на Камчатке остаются закрытыми для посещения туристами из-за сейсмоактивности. Речь идёт о вулкане Горелом, подножии Мутновского вулкана, каньоне Опасном и экструзии Верблюд у подножия Авачинского вулкана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На данный момент для посещения закрыты следующие территории: каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый, экструзия Верблюд у подножия Авачинского вулкана», — сказано в заявлении. Доступ в эти зоны будет открыт после стабилизации ситуации.

Глава Камчатки проконтролирует устранение последствий землетрясения в аэропорту
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Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, ставшее самым мощным с 1952 года. Подземные толчки силой до 8 баллов были зафиксированы также на северных Курилах. В результате происшествия пострадали несколько человек. В Камчатском крае и в Северо-Курильском районе объявлялась угроза цунами.

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Виталий Приходько
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