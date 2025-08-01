Более 20 камчатских медработников представят к наградам после землетрясения

Более 20 медицинских работников Камчатки будут представлены к федеральным наградам за мужество и профессионализм, проявленные во время землетрясения 30 июля. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам заседания штаба по ликвидации последствий ЧП.

Как минимум 15 врачей и девять медсестёр находились в операционных в момент землетрясения и продолжили выполнять свой долг, спасая жизни пациентов. Помимо медработников, дополнительное поощрение получат и сотрудники других экстренных служб, которые проявили выдержку и обеспечивали безопасность людей во время инцидента.

В ходе заседания штаба губернатор также сообщил о ряде принятых решений. На следующей неделе начнётся переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое, сейсмостойкое здание. Местные власти направят запрос в Минстрой России о направлении дополнительных экспертных организаций для тщательного обследования жилого фонда и социальных объектов на предмет повреждений. К 4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих инструментальной оценки.

Солодов подчеркнул, что сейчас угрозы цунами в краевой столице нет. В ближайшее время откроют для посещения Халактырский пляж и городские бухты, а власти перейдут от режима превентивных мер к оперативному информированию населения.

Пункт временного размещения на Халактырском шоссе 6/6 будет работать с 1 по 10 августа в режиме ночного пребывания по запросу.