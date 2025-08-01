Пентагон выделил $51,6 млн на техобслуживание переданных Украине ЗРК Patriot
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Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине с февраля 2023 года. Об этом свидетельствует анализ контрактов, опубликованных на сайте правительства США.
Соответствующее соглашение заключили с компанией Raytheon Technologies (RTX), единственным производителем комплексов Patriot, сообщает портал USAspending.gov. Контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) подписали без проведения тендера, поскольку RTX обладает исключительными правами на технологии и исходные данные, необходимые для обслуживания этих систем.
Документ предполагает оказание консультационной и практической помощи украинским военным в эксплуатации, ремонте, обслуживании комплексов, а также предоставление логистической поддержки. Финансирование услуг осуществляется в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). RTX также предоставляет удалённую поддержку через телефонную горячую линию, расположенную в Польше.
Договор рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления до 2028 года. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года.
Ранее стало известно, что Украина перестала получать помощь от Евросоюза. ЕС приостановил поддержку Незалежной до урегулирования ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Восстановиться ли поддержка после решения всех вопросов — неизвестно.