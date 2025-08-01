Пентагон выделил $51,6 млн на техобслуживание переданных Украине ЗРК Patriot

Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине с февраля 2023 года. Об этом свидетельствует анализ контрактов, опубликованных на сайте правительства США.

Соответствующее соглашение заключили с компанией Raytheon Technologies (RTX), единственным производителем комплексов Patriot, сообщает портал USAspending.gov. Контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) подписали без проведения тендера, поскольку RTX обладает исключительными правами на технологии и исходные данные, необходимые для обслуживания этих систем.

Документ предполагает оказание консультационной и практической помощи украинским военным в эксплуатации, ремонте, обслуживании комплексов, а также предоставление логистической поддержки. Финансирование услуг осуществляется в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). RTX также предоставляет удалённую поддержку через телефонную горячую линию, расположенную в Польше.

Договор рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления до 2028 года. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года.