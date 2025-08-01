«Андрюха, у нас труп, возможно, криминал»: Жуткая находка в мусорке перепугала москвичей

В пятницу, 1 августа, утром в мусорном контейнере в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы местные жители обнаружили манекен, который приняли за труп подростка. Они предположили, что «погибшему» примерно от 10 до 14 лет, и вызвали полицию.

Обстановка в Москве, где нашли манекен, который приняли за труп ребёнка. Видео © 360.ru

Возможно, кто-то из сотрудников даже успел забежать к коллегам с легендарной фразой «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал, по коням!» Но «трупом», перепугавшим москвичей, оказался обычный манекен. Прибывшие на место ЧП оперативники подтвердили, что опасных предметов или тел в контейнере нет, сообщает 360.ru.