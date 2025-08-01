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Регион
1 августа, 07:17

«Андрюха, у нас труп, возможно, криминал»: Жуткая находка в мусорке перепугала москвичей

В мусорном контейнере на юге Москвы обнаружили похожий на труп ребёнка манекен

Манекен в мусорном контейнере. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Манекен в мусорном контейнере. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В пятницу, 1 августа, утром в мусорном контейнере в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы местные жители обнаружили манекен, который приняли за труп подростка. Они предположили, что «погибшему» примерно от 10 до 14 лет, и вызвали полицию.

Обстановка в Москве, где нашли манекен, который приняли за труп ребёнка. Видео © 360.ru

Возможно, кто-то из сотрудников даже успел забежать к коллегам с легендарной фразой «Андрюха, у нас труп, возможно, криминал, по коням!» Но «трупом», перепугавшим москвичей, оказался обычный манекен. Прибывшие на место ЧП оперативники подтвердили, что опасных предметов или тел в контейнере нет, сообщает 360.ru.

Петербургский дворник нашёл череп в мусорке
Петербургский дворник нашёл череп в мусорке

А вот жителям острова Попова в Приморье ранее было не до смеха. Там в мусорке нашли отрубленные человеческие ступни с явными признаками разложения. Стопы 36 размера, по мнению граждан, могли принадлежать женщине или ребёнку, хотя участковый настаивает, что это конечности медведя.

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Борис Эльфанд
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