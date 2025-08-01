Рынок полыхает в Великих Копанях после удара ВСУ, ранены 6 человек
Шесть человек ранены при ударе ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях
Обложка © Телеграм / Владимир Сальдо
Шесть человек ранены утром 1 августа в результате удара бойцов ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области. В настоящее время на рынке полыхает огонь, сведения о пострадавших и масштабах разрушений уточняются. О новой атаке сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алёшкинскую ЦРБ», – пишет глава области.
А в Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя — один в Шебекино, другой на трассе, соединяющей Красную Яругу с Сергиевкой.