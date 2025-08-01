Рынок полыхает в Великих Копанях после удара ВСУ, ранены 6 человек

Шесть человек ранены утром 1 августа в результате удара бойцов ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области. В настоящее время на рынке полыхает огонь, сведения о пострадавших и масштабах разрушений уточняются. О новой атаке сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алёшкинскую ЦРБ», – пишет глава области.