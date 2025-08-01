Стало известно, что творится с российским фондовым рынком после обвала из-за Трампа

Российский рынок акций открылся ростом основных индексов, сообщает Московская биржа. На 10:00 мск показатели поднялись на 0,75% до 2 752,59 пункта, а индекс РТС — на 0,75% до 1 079,64 пункта. Курс юаня к рублю также вырос на 1,15 копейки и составил 11,109 рубля.

При этом к 10:16 мск рост индексов замедлился: индекс Мосбиржи составил 2 747,28 пункта (+0,55%), а индекс РТС – 1 077,56 пункта (+0,55%). Курс юаня также подпал до 11,102 рубля (+0,45 копейки). Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии в 07:00 мск вырос на 0,53% до 2 746,57 пункта.