Стало известно, что творится с российским фондовым рынком после обвала из-за Трампа
Индекс Мосбиржи увеличивается на 0,74% до 2 752,26 пункта
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Российский рынок акций открылся ростом основных индексов, сообщает Московская биржа. На 10:00 мск показатели поднялись на 0,75% до 2 752,59 пункта, а индекс РТС — на 0,75% до 1 079,64 пункта. Курс юаня к рублю также вырос на 1,15 копейки и составил 11,109 рубля.
При этом к 10:16 мск рост индексов замедлился: индекс Мосбиржи составил 2 747,28 пункта (+0,55%), а индекс РТС – 1 077,56 пункта (+0,55%). Курс юаня также подпал до 11,102 рубля (+0,45 копейки). Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии в 07:00 мск вырос на 0,53% до 2 746,57 пункта.
Ранее индексы на Московской бирже сменили рост на снижение после высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок, отведённый на достижение перемирия на Украине.