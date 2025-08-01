Составлен список из 170 госкомпаний, которые «переселят» из Москвы в регионы
Правительство: Из Москвы в регионы могут переехать около 170 госкомпаний
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Правительство приступает к реализации масштабного плана по переносу государственных учреждений из Москвы в регионы. В предварительный список попали около 170 госкорпораций и компаний с долей государства. Обсуждается возможность включения в перечень и дочерних предприятий. Об этом сообщают «Ведомости».
В первую очередь под переезд попадут организации с численностью сотрудников от двух тысяч человек. При этом для некоторых компаний рассматривается более щадящий вариант — перенос не всего офиса, а лишь отдельных функций, при условии создания новых рабочих мест в регионах.
В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что некоторые органы власти и головные офисы крупных компаний следует «переселить» из Москвы в регионы, чтобы помочь в развитии российским городам. После ПМЭФ-2024 он поручил правительству до 1 октября представить детальные предложения по поэтапному выводу офисов госкомпаний из столицы.