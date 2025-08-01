Составлен список из 170 госкомпаний, которые «‎переселят» из Москвы в регионы

Правительство приступает к реализации масштабного плана по переносу государственных учреждений из Москвы в регионы. В предварительный список попали около 170 госкорпораций и компаний с долей государства. Обсуждается возможность включения в перечень и дочерних предприятий. Об этом сообщают «Ведомости».

В первую очередь под переезд попадут организации с численностью сотрудников от двух тысяч человек. При этом для некоторых компаний рассматривается более щадящий вариант — перенос не всего офиса, а лишь отдельных функций, при условии создания новых рабочих мест в регионах.