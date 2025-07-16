Adidas регистрирует новый бренд в России

Компания Adidas, известный немецкий производитель спортивной одежды и обуви, подала заявку на регистрацию своего логотипа в России. Это следует из документов в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявка была подана 11 июля этого года. Adidas регистрирует свои товарные знаки в нескольких категориях, что позволит ей продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные изделия и парфюмерию.

Adidas приостановил работу своих магазинов в России весной 2022 года, но продолжал оплачивать аренду помещений. В октябре того же года компания решила полностью закрыть свой бизнес в стране.