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16 июля, 12:40

Adidas регистрирует новый бренд в России

Adidas подал документы на регистрацию своего логотипа в Роспатент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TuiPhotoEngineer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TuiPhotoEngineer

Компания Adidas, известный немецкий производитель спортивной одежды и обуви, подала заявку на регистрацию своего логотипа в России. Это следует из документов в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявка была подана 11 июля этого года. Adidas регистрирует свои товарные знаки в нескольких категориях, что позволит ей продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные изделия и парфюмерию.

Adidas приостановил работу своих магазинов в России весной 2022 года, но продолжал оплачивать аренду помещений. В октябре того же года компания решила полностью закрыть свой бизнес в стране.

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Ранее итальянская компания Luxottica, лидер в производстве оптики, оформила в Роспатенте товарный знак Ray-Ban для солнцезащитных очков, изначально созданных Bausch & Lomb. В России Luxottica зарегистрировала два знака Ray-Ban — графический и текстовый, действующие до 2027 и 2035 годов. Один из них защищён с 1975 года.

Анастасия Никонорова
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