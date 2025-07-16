Adidas регистрирует новый бренд в России
Adidas подал документы на регистрацию своего логотипа в Роспатент
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Компания Adidas, известный немецкий производитель спортивной одежды и обуви, подала заявку на регистрацию своего логотипа в России. Это следует из документов в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявка была подана 11 июля этого года. Adidas регистрирует свои товарные знаки в нескольких категориях, что позволит ей продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные изделия и парфюмерию.
Adidas приостановил работу своих магазинов в России весной 2022 года, но продолжал оплачивать аренду помещений. В октябре того же года компания решила полностью закрыть свой бизнес в стране.
Ранее итальянская компания Luxottica, лидер в производстве оптики, оформила в Роспатенте товарный знак Ray-Ban для солнцезащитных очков, изначально созданных Bausch & Lomb. В России Luxottica зарегистрировала два знака Ray-Ban — графический и текстовый, действующие до 2027 и 2035 годов. Один из них защищён с 1975 года.