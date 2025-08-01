Винт пробил череп: Страшная смерть советского авиаконструктора при испытании вертолёта попала на видео

В Кировской области 88-летний авиаконструктор, занимающийся сборкой летательных аппаратов кустарным способом, трагически погиб во время испытаний своего вертолёта. Ужасающие кадры появились в телеграм-канале SHOT.

Гибель мужчины в Кировской области. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла в открытом поле в 15 километрах от города Омутнинск. Там Трапезников проводил испытания своего нового детища. Однако при попытке запуска устройство разлетелось на части, а пенсионера отбросило ударной волной на несколько метров. Одна из лопастей попала создателю прямо в голову. Мужчина выжил, но позже скончался в больнице.

Владимир Трапезников проектировал самолеты ещё с 80-х, а недавно решил построить свой вертолёт. 40 лет назад он даже совершил перелёт на собственном изобретении. Среди его детищ – «Росинант», «Амфибия» и «Вятич». В 1985 году Владимир Трапезников попал на страницы киножурнала «Панорама» и журнала «Техника молодёжи». После этого авиамоделисту начали писать письма со всего СССР с просьбой поделиться чертежами.