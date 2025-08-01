В Белгородской области ввели новый сигнал, предупреждающий об атаках дронов

В Белгородской области ввели новый сигнал, предупреждающий жителей об атаках беспилотников, его начали тестировать в регионе с сегодняшнего дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Алгоритм будет следующий: как только получаем от силовых структур информацию об атаке беспилотников, включаем голосовое сообщение, затем звуковое, звуковая сирена в течение одной минуты», — рассказал он в телеграм-канале.

После этого в многоквартирных домах автоматически открываются двери, автобусы останавливаются, затем МЧС оповещает об окончании атаки. Решение о внедрении нового сигнала примут после тестовой проверки.