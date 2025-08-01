В самом высокогорном городе России объявили срочную эвакуацию из-за селей
В Эльбрусском районе объявили срочную эвакуацию из-за схода селевых потоков
Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии
В самом высокогорном городе России — Тырныаузе — из-за схода селевых потоков с реки Герхан-Суу была объявлена эвакуация. Специалисты предупреждают о возможности повторных сходов, что создаёт серьёзную угрозу для местных жителей и отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сход сели. Видео © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии
В связи с происшествием местные власти эвакуировали 342 человепка из опасной местности, подготовив для людей три пункта временного размещения.
«Селевым потоком поврежден водопровод, без водоснабжения остались 700 абонентов, 3000 человек. Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Планируется проведения работ по восстановлению водоснабжения. Администрацией муниципалитета организован подвоз воды», — сказано в сообщении.
На месте находятся все экстренные службы. Вскоре они приступят к очистке дороги.
Ранее Life.ru рассказывал, что эвакуационные шаттлы начали операцию по спасению туристов с горного курорта Эльбрус до пункта переправы в Тырныаузе. Сейчас путь в сторону курорта перекрыт, но движение продолжается через объездную дорогу в сторону Нальчика.