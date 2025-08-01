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Регион
1 августа, 08:23

В самом высокогорном городе России объявили срочную эвакуацию из-за селей

В Эльбрусском районе объявили срочную эвакуацию из-за схода селевых потоков

Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

В самом высокогорном городе России — Тырныаузе — из-за схода селевых потоков с реки Герхан-Суу была объявлена эвакуация. Специалисты предупреждают о возможности повторных сходов, что создаёт серьёзную угрозу для местных жителей и отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сход сели. Видео © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

В связи с происшествием местные власти эвакуировали 342 человепка из опасной местности, подготовив для людей три пункта временного размещения.

«Селевым потоком поврежден водопровод, без водоснабжения остались 700 абонентов, 3000 человек. Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Планируется проведения работ по восстановлению водоснабжения. Администрацией муниципалитета организован подвоз воды», — сказано в сообщении.

На месте находятся все экстренные службы. Вскоре они приступят к очистке дороги.

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Ранее Life.ru рассказывал, что эвакуационные шаттлы начали операцию по спасению туристов с горного курорта Эльбрус до пункта переправы в Тырныаузе. Сейчас путь в сторону курорта перекрыт, но движение продолжается через объездную дорогу в сторону Нальчика.

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Владимир Озеров
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