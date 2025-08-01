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1 августа, 08:56

Уровень доверия Путину среди россиян остаётся стабильно высоким: результаты опроса

ВЦИОМ: Почти 80% россиян высказали своё доверие Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину по-прежнему доверяет большинство россиян (78,4%), при этом 74,7% опрошенных полностью согласны с проводимой им внешней и внутренней политикой. Об этом говорят результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте.

Также россияне в своём большинстве (49,5%) положительно относятся к работе правительства, только 20% не согласны с проводимой политикой. Доверяют премьеру Михаилу Мишустину 59,7% респондентов. А у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова этот показатель составляет 35,2% (плюс 3,6 п.п.), лидеру «Справедливой России доверяют За правду» Сергею Миронову — 31,2% (плюс 2 п.п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 22% (без изменений), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,6% (минус 0,4 п.п.).

Тройку партий по уровню доверия возглавила «Единая Россия» с 33,7% (+0,6 п.п. за неделю), следом идёт ЛДПР с 10,3% (-0,6 п.п. за неделю), КПРФ доверят 9,5% респондентов. Опрос проводился в период с 21 по 27 июля текущего года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Россияне назвали Путина своим главным нравственным ориентиром
Россияне назвали Путина своим главным нравственным ориентиром

Ранее Life.ru писал, что свежий опрос, проведённый компанией YouGov совместно с журналом Economist с 11 по 14 июля среди 1680 совершеннолетних американцев, показал, что 55% респондентов не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. При этом только 41% опрошенных поддерживают работу главы США.

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Татьяна Миссуми
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