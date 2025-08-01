Уровень доверия Путину среди россиян остаётся стабильно высоким: результаты опроса

Президенту РФ Владимиру Путину по-прежнему доверяет большинство россиян (78,4%), при этом 74,7% опрошенных полностью согласны с проводимой им внешней и внутренней политикой. Об этом говорят результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте.

Также россияне в своём большинстве (49,5%) положительно относятся к работе правительства, только 20% не согласны с проводимой политикой. Доверяют премьеру Михаилу Мишустину 59,7% респондентов. А у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова этот показатель составляет 35,2% (плюс 3,6 п.п.), лидеру «Справедливой России доверяют За правду» Сергею Миронову — 31,2% (плюс 2 п.п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 22% (без изменений), главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,6% (минус 0,4 п.п.).

Тройку партий по уровню доверия возглавила «Единая Россия» с 33,7% (+0,6 п.п. за неделю), следом идёт ЛДПР с 10,3% (-0,6 п.п. за неделю), КПРФ доверят 9,5% респондентов. Опрос проводился в период с 21 по 27 июля текущего года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.