Page Six: Причиной смерти рестлера Халка Хогана стал сердечный приступ

Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) — один из самых известных профессиональных рестлеров в истории США, родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штат Джорджия. Свою карьеру в рестлинге он начал в конце 1970-х, но настоящую славу приобрёл в 1980-х годах как лицо World Wrestling Federation (WWF). Его образ мускулистого патриота с платиновой шевелюрой, усами и культовыми слоганами («Say your prayers and take your vitamins!») стал символом американской поп-культуры эпохи Рейгана. Он неоднократно становился чемпионом WWF и был центральной фигурой таких событий, как WrestleMania.