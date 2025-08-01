Page Six: Причиной смерти рестлера Халка Хогана стал сердечный приступ

Американская знаменитость — рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган — скончался от острого инфаркта миокарда. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на центр судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас (Флорида).

По данным TMZ, 24 июля 71-летнему Хогану стало плохо в его доме во Флориде, после чего была вызвана скорая помощь. Полиция штата позднее заявила, что признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) — один из самых известных профессиональных рестлеров в истории США, родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штат Джорджия. Свою карьеру в рестлинге он начал в конце 1970-х, но настоящую славу приобрёл в 1980-х годах как лицо World Wrestling Federation (WWF). Его образ мускулистого патриота с платиновой шевелюрой, усами и культовыми слоганами («Say your prayers and take your vitamins!») стал символом американской поп-культуры эпохи Рейгана. Он неоднократно становился чемпионом WWF и был центральной фигурой таких событий, как WrestleMania.