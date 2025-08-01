След целого погранотряда ВСУ оборвался после ожесточённых боёв за село под Харьковом
Отряд пограничников ВСУ пропал под Харьковом после боёв за Дегтярное
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Отряд украинских пограничников сгинул после ожесточённых столкновений в районе села Дегтярное, расположенного в Харьковской области. Российские войска вышибли оттуда ВСУ ещё 17 июля, но семьям бойцов 1-го погранотряда так ничего и не рассказали о судьбе солдат.
«Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточённых боев в районе села Дегтярное», — рассказали ТАCС в силовых структурах.говорится
Ранее в Харьковской области были ликвидированы два офицера элитного спецназа ВСУ «Омега» и полковник Богдан Луценко с позывным Муравей. Последний занимал должность инструктора по инженерной подготовке. Российские военнослужащие нанесли удар по их позициям в регионе.