Отряд украинских пограничников сгинул после ожесточённых столкновений в районе села Дегтярное, расположенного в Харьковской области. Российские войска вышибли оттуда ВСУ ещё 17 июля, но семьям бойцов 1-го погранотряда так ничего и не рассказали о судьбе солдат.

«Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточённых боев в районе села Дегтярное», — рассказали ТАCС в силовых структурах.говорится